Yapıcılar'ın albümü yayında

İlk kliplerini işten çıkarılan Flormar işçileri ile birlikte çeken Yapıcılar'ın 'Sesime Gel' adını taşıyan albümü yayınlandı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk kliplerini işten çıkarılan Flormar işçileri ile çeken Yapıcılar'ın "EP" formatında çıkardığı albüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Yapıcılar'ın "Sesime Gel" adını taşıyan bu ilk albümünde, klip şarkıları olan "İkimiz", "Bipolar" ve "Yeldeğirmeni" adlı şarkılar yer alıyor.

Kapak tasarımını Seda Mit'in yaptığı albüme Spotify, Deezer, iTunes ve YouTube gibi dijital müzik platformlarından ulaşılabilir.

Yapıcılar, 3 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir konser verecek.