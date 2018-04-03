VİDEO | MSG seçimlerinde 'sanatçılar' birbirine girdi

Garo Mafyan ve Candan Erçetin'in başkanlık için yarıştığı Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin olağanüstü toplantısında yaşanan gerilim kameralara yansıdı.

Candan Erçetin'in kazandığı Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) olağanüstü toplantısının oldukça gergin geçtiği ortaya çıktı.

Kanal D'nin haberine göre, seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Gürel ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker’e “Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320” diyerek tepki gösterdi.





Candan Erçetin’i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti. Aksu “Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Ya hu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum” diyerek seçimlere tepki gösterdi.

Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: “Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo’muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum”.

Mustafa Sandal da Aksu’ya konuşması sırasında tepki gösterenlere “MSG’nin kurucusu konuştuğun kişi, terbiyesiz” diyerek bağırdı. Popçu Edis de Sandal’a destek çıkarak, “Neden siz bağırıyorsunuz sürekli?” diyerek kurula yüklendi.