VİDEO | Canol Kocagöz’ün ‘Direnişten Greve’ sergisi NHKM’de açıldı

İşçi sınıfının çizeri Canol Kocagöz’ün çalışmalarından oluşan 'Direnişten Greve' adlı sergi Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıldı.

Kavel Grevi anısına hazırlanan Canol Kocagöz sergisi birçok izleyiciyle birlikte, karikatürist, sanatçı ve sendikacının katılımıyla Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıldı.

Kültür Merkezi temsilcisinin yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan Kocagöz, sergide yer alan karikatürleri üzerine konuştu ve sergiyle bugünün işçi sınıfına mesaj verdiğini söyledi. “Kavel 1963” kitabı yazarı ve “Çoban ateşlerinin yandığı yerde Kavel’de” belgeselinin yönetmeni Zafer Aydın, konuşmasında içinden geçtiğimiz günlerde yaşanan grev yasaklarından bahsederek Kavel Grevi’nin tarihsel önemini vurguladı.

Son olarak söz alan TKP'li emekli metal işçisi Yaşar Çelik, sınıf siyaseti merkezli üretimde bulunan sanatçıların işlerinin taşıdığı anlam üzerine konuştu.

“Direnişten Greve” adlı sergi 28 Şubat tarihine kadar Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde görülebilir.