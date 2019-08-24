Venedik Film Festivali'ne 'tecavüzcü' Roman Polanski tepkisi

Gelecek Çarşamba günü başlayacak olan Venedik Film Festivali, hem seçilen kadın yönetmen sayısının çok az olması, hem de tecavüz davalarına rağmen Roman Polanski ve Nate Parker'ın yer alması nedeniyle eleştiriliyor.

28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak 76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde ana yarışmadaki 21 filmden yalnızca 2'si kadın yönetmenlerin eseri.

Büyük ödül için yarışacak kadın yönetmenler Suudi Arabistanlı Hayfa el Mansur ile Avustralyalı Shannon Murphy.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, ana yarışmadaki diğer 19 yönetmen arasında, 1977'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava sürerken ABD'den kaçan yönetmen Roman Polanski de yer alıyor.

Polanski 13 yaşındaki çocukla "yasa dışı şekilde cinsel ilişkiye girdiğini" itiraf etmişti.

Hollywood'da son birkaç yılda arka arkaya ortaya çıkan cinsel taciz skandallarının yarattığı tepki dalgası ve "MeToo", "Time's Up" gibi hareketlerin etkisiyle, Roman Polanski, geçen yıl Oscar ödüllerini veren ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden kovulmuştu.

Pomanski'nin Fransa-İtalya yapımı yeni filmi "J'accuse (An Officer and a Spy)" ile Venedik'e kabul edilmesi ise tepkilere yol açtı.

Pomanski'nin yanı sıra, tecavüzle suçlanan ABD'li yönetmen ve aktör Nate Parker'ın da festivale katılacak olması tepkileri artırdı.

American Skin" isimli filmi ile festivalde yer alacak olan Nate Parker, bir arkadaşıyla birlikte 18 yaşındaki başka bir öğrenciye tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Parker, 1999 yılında üniversite öğrencisiyken yaşandığı iddia edilen olayla ilgili, tecavüz değil rıza ile birliktelik savunması yapmış ve bu davadan beraat etmişti.

Parker ve arkadaşını tecavüzle suçlayan kadın daha sonra intihar etmişti.