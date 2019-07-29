Varlık dergisi artık D&R’larda bulunmayacak

Varlık dergisi, ağustos ayından itibaren D&R raflarında bulunmayacağını duyurdu. Turkuvaz Dağıtım’ın maddi taleplerini karşılayamadıklarına dikkat çeken dergi ‘belli başlı şehirler dışındaki okura ulaşmak hiç bu kadar zorlaşmamıştı, tekelleşmenin verdiği zarar büyük’ açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin uzun soluklu edebiyat dergilerinden Varlık dergisi, ağustos ayından itibaren D&R raflarında yer almayacağını duyurdu.

Varlık Yayınları'ndan yapılan açıklamada "Varlık, Ağustos ayından itibaren D&R’larda bulunamayacak. Bu kitabevi zinciri; dergi söz konusu olduğunda yayınevleriyle doğrudan çalışmıyor, sadece iki dağıtım şirketinden dergi almayı kabul ediyor. Bir süredir çalıştığımız Dünya Dağıtım mali açıdan zor durumda olduğundan bize ödeme yapamıyor, diğer seçenek Turkuvaz Dağıtım’ın maddi taleplerini ise −Türkiye’de bir edebiyat dergisi için çok ağır olduğundan− biz karşılayamıyoruz” denildi.

'OKURA ULAŞMAK HİÇ BU KADAR ZOR OLMAMIŞTI'

Edebiyat dergilerinin dağıtım sorununun yeni olmadığı kaydedilen açıklamada “ama belli başlı şehirler dışındaki okura ulaşmak hiç bu kadar zorlaşmamıştı, tekelleşmenin verdiği zarar büyük” denildi.

Varlık Yayınları derginin bulundurulması için daha çok bağımsız kitabeviyle işbirliği yapmak istediğini açıkladı. Açıklamada “Varlık’ı raflarında bulundurmak isteyen kitabevleri çalıştığımız dağıtımcı, vb. konularda bilgi almak için bize yazabilir veya telefonla ulaşabilirler. Hem dergimizi edinmek hem de 86 yıllık dijital arşivimize erişmek isteyenler ise varlikonline.com adresinden Varlık’a abone olabilirler” denildi.