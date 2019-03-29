Usta yönetmen Agnes Varda yaşamını yitirdi

‘Fransız Yeni Dalga’sının temsilcilerinden usta yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayata veda etti.

Belçika doğumlu usta yönetmen, fotoğrafçı ve senaryo yazarı Agnes Varda dün akşam saatlerinde 90 yaşında hayata veda etti.

Varda’nın ailesi AFP ajansına yaptıkları açıklamada, usta yönetmenin kanser hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle dün akşam evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1960’larda Fransız Yeni Dalgası’nın önemli temsilcilerinden olan Varda, 1954’te büyüdüğü Sète yakınındaki bir kasabada yaşayan balıkçıların öyküsünü anlatan Paralel Yaşamlar adlı filmle sinema dünyasına adım atmıştı.

1962’de çektiği ve ilk başyapıtı olarak adlandırılan 5’ten 7’ye Cléo ile Cannes Film Festivali Altın Palmiye adayı olan Varda, 1965’te Mutluluk adlı filmini yönetti.

Varda, Simone de Beauvoir’ın kürtaj hakkı için yazdığı manifestoya imza atan 343 kadından biri olmuştu. Varda 1975’te Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinsiyetimiz adlı belgeseli çekmişti.

1985’te Yersiz Yurtsuz filmini çeken Varda, 1990’lı yıllarda, kaybettiği eşi, ünlü yönetmen Jacques Demy’ye adadığı belgeseller yaptıktan sonra 2000 yılında Toplayıcılar ve 2002’de devam filmi Toplayıcılar... İki Yıl Sonra’yı çekti.

Varda, 2008 yılında Agnès’in Plajları filmi, 2017’de fotoğraf ve yerleştirme sanatçısı JR ile birlikte yaptığı Mekânlar ve Yüzler ve 2019 Berlin Film Festivali’nde gösterilen özyaşam öyküsü Agnès, Varda’yı Anlatıyor ile yeni kuşakların hayranlığını topladı.

Varda geçen yıl Londra’da İngiliz Film Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada “Sinemada keşfetmek istedim ve mutlu bir kadın olmak istedim. Bir radikal olmak istedim” demişti.

Aynı zamanda iyi bir fotoğrafçı olarak da tanınan Agnes Varda, devrim sonrası 1963 yılında Küba’ya giderek burada gördüklerini fotoğraflamıştı. Devrim sonrası Küba için “Sosyalizm ve ça-ça-ça” diyen yönetmen Küba lideri Fidel Castro’yu da fotoğraflamıştı.

(Agnes Varda, Küba Kongresi'nde kadınlar)

(Agnes Varda, Fidel Castro)