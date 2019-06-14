Usta oyuncu Ergün Uçucu yaşamını yitirdi

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ergun Uçucu 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncularından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ergün Uçucu 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Uçucu’nun ölümünü oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından “Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım... Elveda…” sözleriyle duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergün Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıydı.

Uzun yıllar TRT’de seslendirme ve sunuculuk yapan Uçucu bir dönem TRT’de yayımlanan Uykudan Önce programının Adile Naşit’ten önce sunuculuğunu da yapmıştı.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyun yöneten ve çok sayıda oyunda rol alan sanatçı, 2011 yılında 75. Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödülleri kapsamında verilen Erkek Oyuncu Onur Ödülü’nün de sahibiydi.

Uçucu sinema filmi ve dizilerde de rol almıştı.