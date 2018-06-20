Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve 3. İstanbul Uluslararası Bale Festivali iptal edildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün finansmanını sağlayamadığı 6. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali iptal edildi.

İptalle ilgili festivalin internet sitesinden “Etkinlikler ana sponsorumuzun sponsorluktan çekilmesi nedeniyle iptal olmuştur. Siz değerli izleyicilerimize ve katılımcılarımıza duyurulur” açıklaması yapıldı.

TEPKİ: BALEYE ÖDENEK SAĞLANAMAMASI ART NİYET BARINDIRIYOR

Balet Erhan Güzel, festivalin iptaline tepki göstererek, konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise şöyle dedi:

“6. İstanbul Uluslararası Bale Festivali ve Yarışması iptal edildi. Bale festivalinin, genel müdürlük ödeneği olmamasından dolayı iptal edildiği yönünde bilgilendirildi. Baleye yapılan bu darbe, kendini uluslararası alanda ispat etmiş şaşaalı bale yarışmamızın, dünya çapında prestij kaybına uğramasını sebebiyet veriyor. Ayrıca aynı müdürlüğün Opera Festivali’ne ödenek sağlarken, baleye ödenek sağlayamamış olması ise bir art niyet barındırdığını düşündürüyor. Bizler bale sanatını gençlere aşılamaya ve yaşatmaya çabalarken önümüze çıkan bu tarz engeller sebebiyle inciniyoruz. Sanatın ve sanatçının kıymetini ne zaman anlayacağız?”