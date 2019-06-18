Uğur Pişmanlık'tan 'Güneşin Sofrasındayız' fotoğraf sergisi

Tarsus Belediyesi Sanat Galerisi tarafından denetlenerek sansürlenmek istenen Gazeteci-Yazar Uğur Pişmanlık’ın 'Güneşin Sofrasındayız' fotoğraf sergisi Tarsus, Mersin, Adana’da, Antakya, Bodrum ve Bergama’dan sonra Marmaris’te açıldı.

Gazeteci-Yazar Uğur Pişmanlık “Güneşin Sofrasındayız” başlıklı bir fotoğraf sergisi Tarsus ve Adana, Mersin ve Bodrum’dan sonra, dün Marmaris’te açıldı.

Bugüne kadar, “Emek ve Barış”, “Yaşamın İçinden”, “Yarına Umut”, “Anadolu’da Tarih, Mekân ve İnsan” fotoğrafları sergisi ile derleyip hazırladığı“Emek Fotoğrafları” sergisi bulunan Uğur Pişmanlık, 30 yılı aşkın zamandır çektiği fotoğraflardan oluşan bir seçkiyle sanatseverlerin karşına çıktı.

Sergi Marmaris Belediye Başkan Vekili Aylin Yüksel ile çok sayıda ziyaretçinin katılımı ile açıldı.

Pişmanlık’ın “Güneşin Sofrasındayız” adını taşıyan kişisel fotoğraf sergisi, daha önce Aratos Kültür Sanatevi’nde, Adana’da Çukurova Belediyesi’nin “Yılmaz Güney’i Anma Etkinliği”nde Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde, Hatay’ın Defne İlçesinde Harbiye’de yer alan Defne Gençlik Kültür Merkezi’nde, Mersin’de Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması ile Adana Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ve Bodrum’da Herodot Kültür Merkezi’nde ve Bergama Belediyesi Kültür Merkezi’nde açılmıştı.

“Güneşin Sofrasındayız” fotoğraf sergisi şimdi de 17-22 Haziran tarihleri arasında Marmaris Belediyesi Kültür Merkezi Uğur Mumcu Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

Aratos dergisi yayın yönetmeni gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, “Güneşin Sofrasındayız” adlı kişisel sergisine dair “Bu benim 30. Yıl sergim olacaktı. Beş yıl önce Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde açmak istedim. O dönem galerinin sorumlusu Hikmet Öz, fotoğraflarımda politik bir şeyler olup olmadığını denetmek ve sansürlemek istediği için, bu sergiyi orada açmaktan vazgeçtim. Bu sergiyi bir yıl sonra kurduğumuz Aratos Kültür Sanatevi’nde açtım. ‘Güneşin Sofrasındayız’ adlı bu sergimde, dışında Yunanistan ile Suriye’de ve yurt içinde çektiğim fotoğraflardan renkli ve siyah beyaz 50 fotoğraf yer almaktadır. Serginin adı, ülkemizin en değerli aydınlarından biri olan şair Nazım Hikmet’in şiirinin bir dizesinden alındı. İnsanoğlu ve doğanın tüm canlıları milyonlarca yıldır dünyanın kendi etrafında dönüşünü her tamamladığı günden beri güneşin altındayız, onun sofrasındayız, onun ışığını, ısısını, bereketini alıyoruz. Güneşin altında onun sofrasında yaşıyoruz. Doğanın bu devinimi zamanı gösteriyor ve tarih güneşin sofrasında ne yaşandıysa ona tanıklık ediyor” diye konuştu.

Gazeteci Uğur Pişmanlık’ın senaryosunu yazdığı, yönetmen yardımcılığını yaptığı ve oynadığı “Antik Çağda Tarsus ve Felsefe”, “Assos’ta Felsefe” “Çıplak Mahallesi”, “Kölelikten Filozofluğa Epiktetos” adlı belgesel çalışmaları bulunuyor.