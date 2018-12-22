TYS: Ahmet Telli'nin yanındayız

Türkiye Yazarlar Sendikası, Hacettepe Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta tehdit edilen şair Ahmet Telli'ye destek mesajı yayımladı. Mesajda 'Biz yazarlar, ülkemizde iyiliğin, vicdanın kine ve öfkeye karşı örgütlenmesi için sevgili şairimiz Ahmet Telli’nin yanındayız' denildi.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Hacettepe Üniversitesi’nde bir grup tarafından ölümle tehdit edilen şair Ahmet Telli’ye destek mesajı yayımladı.

Saldırganları ve onları koruyup gözetenleri kınayan TYS, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili şairimiz, üyemiz Ahmet Telli Hacettepe Üniversitesi Kitap Kulübü’nün çağrısıyla gittiği söyleşide ‘Toplumların vicdanları yoktur, linç kültürleri vardır; vicdan bireyseldir’ dediği ve barışçı düşüncelerini öğrencilerle paylaştığı için ‘linç kültürünün tetikçileri’nin saldırısına uğradı.

Biz biliyoruz ki vicdansız saldırganların ruhlarındaki o boşlukları linç histerisi, kin ve öfke doldurur. Vicdan, iktidarların, onların yoz sürülerinin kanlı ruhlarında değil, şairlerin ışıltılı söz damarlarındadır. Biz diyoruz ki bir şairin vicdanı, ‘örgütlenmiş iyilik’tir. Biz yazarlar, ülkemizde iyiliğin, vicdanın kine ve öfkeye karşı örgütlenmesi için sevgili şairimiz Ahmet Telli’nin yanındayız. Saldırganları ve onları koruyup gözetenleri kınıyoruz.”

