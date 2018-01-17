Turan Özdemir'e sahnede veda...

"Dondurmam Gaymak" filmiyle ünlenen tiyatrocu Turan Özdemir, İzmir'deki Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle uğurlandı. Törende konuşan Orhan Aydın, "Kötülerin saltanat sürdüğü bir düzende iyileri üst üste yitirmenin acısını yaşıyoruz" dedi. Özdemr'in cenazesi Yatağan'a gönderildi.

"Dondurmam Gaymak" filmiyle ünlenen tiyatrocu Turan Özdemir önceki gün Beykoz'daki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Özdemir için bugün İzmir'de Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde bir veda töreni düzenlendi.

Oyuncu dostları, sevenleri ve ailesinin katıldığı anma töreni hayli duygulu anlara sahne oldu.

Törende konuşan tiyatrocu ve soL yazarı Orhan Aydın "Kötülerin saltanat sürdüğü bir düzende iyileri üst üste yitirmenin acısını yaşıyoruz. Geçen gün daha Münir Özkul'u kaybetmiş, onun acısını yaşarken Turhan'ın aramızdan ayrılması bizi çok üzdü" dedi.

MESLEKTAŞLARI VE DOSTLARI BİRER KONUŞMA YAPTI

Özdemir'in oyuncu dostları ve sınıf arkadaşları da birer veda konuşması yaptılar.

Anma töreninin ardından Turan Özdemir'in cenazesi, Muğla'nın Yatağan ilçesinde babasının yanına defnedilmek üzere gönderildi.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat’tır.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul’a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla’da gerçekleştirilen “Dondurmam Gaymak” adlı sinema filminin başrol oyuncusu oldu ve bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.