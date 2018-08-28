TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını kaldırdı

TRT, TRT 1 kanalında 1980'lerden beri yayınladığı kovboy filmi kuşağını kaldırdı. Geçen pazar kovboy filmi yerine 'Beni Böyle Sev' dizisinin tekrarını yayınlayan kanal, bundan sonra da pazar günleri aynı saatlerde 'Ev Sineması' kuşağı yayınlayacak. Kararda, ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin etkili olduğu iddia edildi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09.55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.

YERİNE EV SİNEMASI KUŞAĞI GETİRİLDİ

1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan "Ya Nasip Ya Kısmet" olacak.

SON FİLM JOHN WAYNE'İN 'KİN TUZAĞI' OLDU

TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in baştolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.

ABD'YE TEPKİ OLARAK MI KALDIRILDI?

TRT'nin aldığı bu kararda, ABD Başkanı Trump'ın "Rahip Brunson" krizi olarak bilinen gerilim nedeniyle Türkiye'ye karşı başlattığı tavrın etkili olduğu iddia edildi.

KOVBOY FİLMLERİ TEPKİ ALMIŞTI

TRT'ye sosyal medyadan söz konusu kovboy filmlerini yayımlamaması için büyük tepkiler gelmiş, konuyu köşesine taşıyan yandaş "gazete" Sabah'ın TV yorumcusu Yüksel Aytuğ da Western Kuşağı'nı eleştiren bir okur mektubunu yayınlayarak "Kovboy filmlerinin bir misyonu vardı. Masumları düşmanlaştırıp öldürüyor ve sonra da kendilerini kahraman ilan ediyorlardı. Artık bu duruma son verilmelidir. TRT bu hassasiyeti göstermelidir" mesajını okurlarıyla paylaşmıştı.