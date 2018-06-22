TKG'den İstanbul Devlet Konservatuarı açıklaması

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün yayınladığı açıklamayla İstanbul Devlet Konservatuarı'nın, başka bir yer tahsis edilmeksizin kullanmakta olduğu binadan tahliye edilmeye çalışılmasına karşı çıktı.

"Alternatif yer tahsis edilmeksizin mevcut yerleşkesinden tahliye edilmesinin, köklü bir sanat kurumu olan İstanbul Devlet Konservatuarı’nın kapatılması anlamına gelir" denilen açıklamada, "harekete geçme" çağrısı yapıldı.

"Sanat düşmanı düzen değişmeli" başlıklı açıklamanın tam metni şu şekilde:

Sanat ve eğitim kurumlarına karşı her gün yeni bir skandal uygulamaya imza atan AKP hükümetinin hedefinde bu defa Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı var.

İstanbul Devlet Konservatuarı uzun yıllardır bulunduğu binadan kapı dışarı edilmek isteniyor. Dün basına yansıyan haberlere göre Konservatuar’ın faaliyet gösterdiği Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi’nin tahliye talimatının MSGSÜ Rektörlüğü’ne iletildiği, eğer tahliye 26 Haziran’a kadar gerçekleşmezse binanın elektrik ve suyunun kesileceği ve polis eşliğinde binaya girileceği ifade ediliyor.

Alternatif yer tahsis edilmeksizin mevcut yerleşkesinden tahliye edilmesinin, köklü bir sanat kurumu olan İstanbul Devlet Konservatuarı’nın kapatılması anlamına geldiği açık.

SANATA DÜŞMANLAR ÇÜNKÜ BU DÜZEN SÜRSÜN İSTİYORLAR

Bir süre önce Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünün kapatılması, İstanbul Üniversitesi Pantomim bölümüne öğrenci alınmaması ve Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımı gibi adımlar atan AKP hükümeti, sanata ve Aydınlanma’ya düşmanlığını hiç gizlemiyor.

AKP’nin sanat düşmanlığının çok köklü nedenleri var. Sanat ve kültür alanlarının kurutulmasına; genel olarak eşitsizlikleri, haksızlıkları meşrulaştırmak için kendi “muhafazakar sanat”larını dayatmaya ihtiyaçları var.

Sanatın değiştirme gücünün ekmek ve hürriyet kavgasıyla doğrudan ilişkili olduğunun farkındalar. Yönetebilme ehliyetini gitgide yitirdiklerini, daha da saldırganlaşmaktan başka çareleri olmadığını görüyorlar.

GERİCİLİĞE KARŞI HAREKETE GEÇ

Tüccar zihniyetiyle ülke yönetenlere cevabını her durumda veren gençlik, bu karara karşı da gerekeni yapacaktır. Türkiye Komünist Gençliği, sanat ve eğitim kurumlarının tasfiyesine karşı Aydınlanmacı değerleri, insanlığın ilerici birikimini, emekçilerin ve aydınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselten sanatsal faaliyetlerin yanındadır.

Türkiye Komünist Gençliği piyasacılıkla, bilim ve sanat düşmanlığıyla beslenen bu düzene boyun eğmemeye çağırıyor.

Yobazların karanlık ellerini, rantçıların aç gözlerini İstanbul Devlet Konservatuarı’na, sanata, üniversiteye uzatmasına engel olmak için harekete geçmenin zamanıdır.

