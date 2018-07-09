Tiyatroyu da Erdoğan yönetecek

703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları da Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Son çıkan 703 Sayılı KHK’de, Devlet Tiyatroları Kanunu'yla ilgili de değişiklikler yer aldı. KHK’de “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırıldı. Ayrıca daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Ayrıca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” olarak değiştirildi.

Yine kanunda yer alan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulu'nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şekilinde değiştirildi.