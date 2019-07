Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu yaşamını yitirdi

Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Cücenoğlu bu sabah saat 06.30’da, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşımını yitirdi.

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?

10 Nisan 1944 yılında Çorum’da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.

Devlet Tiyatrolarının başına atanmış yetersizliğin ve beraberindeki kadroların tiyatromuzu hiçleme girişimlerine karşı sesini çoğaltan Tuncer Cücenoğlu’nun T.C.Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’ya yazdığı açık mektup:

Cücenoğlu’nun yeğeni Cem Cücenoğlu sosyal medya hesabından amcasının vefat haberini duyurdu.

Orhan Aydın Cücenoğlu'nun kaybının ardından bu mesajı paylaştı:

Of be ağabey of be offf..daha 4 gün önce konuştuk..”kalkar kalkmaz oyunu bitiriyorum ve devam” demiştiniz..inanılması güç ama artık ışık oldunuz..toprağınıza yıldızlar yağsın TUNCER CÜCENOĞLU..

unutulmayacaksınız..

— orhan aydın (@orhanaydin6) 18 Temmuz 2019