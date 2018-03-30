Tiyatro ve kadın düşmanlarına inat Afifeler, Muhsinler Nisan'da NHKM sahnesinde

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, kadınları tiyatro sahnesinden indirmeye çalışan gerici zihniyete karşı Nisan ayını da 'Tiyatro aydınlatır' sloganıyla tiyatro ayı ilan etti. İşte Nisan'da NHKM sahnesinde seyircilerle buluşacak oyunlar...

AKP iktidarının yasaklama, baskı ve sansür saldırılarına karşı Mart ayını "Karanlığa karşı yaşasın tiyatro" diyerek tiyatro ayı ilan eden Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, kadınları tiyatro sahnesinden indirmeye çalışan gericilere inat Nisan ayını da "Tiyatro aydınlatır" sloganıyla yine tiyatro ayı ilan ettiğini duyurdu.

Kadın ve tiyatro düşmanlarına inat Afifelerin ve Muhsinlerin sahnede oyunlarını sergileyecekleri Nisan ayı programı hayli zengin.

İŞTE NHKM'NİN TİYATRO PROGRAMI

Kadıköy NHKM'den yapılan açıklamaya göre Nisan boyunca şu oyunlar sahnelenecek:

3 Nisan Salı 20.30'da Seyyar Sahne'den Hakan Emre Ünal'ın Roland Topor'un Masanın Altında'sından uyarladığı oyunda hem hepimize çok tanıdık gelecek bir konu ile karşılaşacak hem de oyuncunun birbirinden farklı pek çok karakteri nasıl başarıyla sahnelediğine şaşıracaksınız.

4 Nisan Çarşamba 20.30'da Altkat Sanat ışığın yasaklandığı bir dünyada 41 kibrit çöpüyle aydınlığı kışkırtacak.

10 Nisan Salı Oyun Sandalı ekibi Nâzım Hikmet'in eserinden sahneye uyarladıkları Taranta Babu ile, şairin mektuplarını bir palyaçonun eline düşürerek faşizmle ince ince dalgasını geçecek.

11 Nisan Çarşamba 20.30'da Oyun İşleri Gogol'den sahneye uyarladığı Palto oyunu ile yine seyirciye "bir oyuncu kaç rol canlandırabilir" dedirtecek.

18 Nisan Çarsamba 20.30'da Levent Üzümcü büyük beğeni toplayan ve yaşadığımız toprakların hikâyesi ile seyirciyi çarpan oyunu Anlatılan Senin Hikâyendir ile bir kez daha NHKM'de sahneye çıkacak.

20 Nisan Cuma 20.30'da Praxix Perform'un Fransız Devrimini konu alan Jean Paul Marat oyunu Ayşegül Sünetçioğlu'nun ses getiren performansıyla sahnede olacak.

25 Nisan Çarşamba 20.30'da Oyun Sandalı ekibinin yeni oyunu Gölgeler seyirciyle buluşacak. Savaştan kaçıp aynı duvarın arkasına sığınmak zorunda kalan iki kişinin trajikomik hikâyesine tanıklık edeceğiniz oyunda bir dinci ile bir ateist birbiriyle hesaplaşıyor.

27 Nisan Cuma 20.30'da Samuel Beckett'in ünlü eserine göndermelerle dolu olan Godot'u Beklerken'i Beklerken seyirciye oldukça komik ve zor anlar yaşatacak.