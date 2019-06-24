Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu uğurlandı

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Fosforoğlu'nun naaşı, törenin ardından Kadıköy Moda Camii'ne getirildi. Cenazeye Fosforoğlu’nun ailesi ile ve sanatçı dostları katıldı.

Namazın ardından Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul’da doğdu.

Enis Fosforoğlu, 1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy’de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu.

Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu'nun senaryo ve yönetmenlik deneyimi de bulunuyor.