Tarsus’ta ‘Maden ve Metal İşçileri’ resim sergisi

Tarsus’ta Aratos Kültür ve Sanat Evi’nde, İrfan Ertel'in 'Maden ve Metal İşçileri' isimli resim sergisi açıldı.

Tarsus’ta Aratos Kültür ve Sanat Evi’nde, ressam İrfan Ertel’in "Maden ve Metal İşçileri" isimli resim sergisi açıldı.

Ertel, serginin açılış konuşmasında, "Akademi yıllarında işçi resimleri yapmaya başlamıştım. Ağır sanayiye geçtiğimde ise işçilerin kötü yaşam koşullarını fark ettim ve resimlerimi bunun üzerine kurgulamaya başladım. Yaptığım resimlerin de bu konuda işe yarar olabileceğini düşündüm. 2013 yılında ‘SOMA’ faciası yaşandı ve bununla beraber işçilerin ailelerini de resimlerime katmaya başladım. Ve bu gerçeğin aslı olan resimler ortaya çıktı" dedi.

Resimlerinin ilk defa 2017'de birçok yerde sergilenmeye başladığını belirten Ertel, "Ancak bu resimlerin işçilere ulaşması gerekiyordu. Köyünden madene gelen ve iş bitiminde köyüne geri dönen işçilerin resimleri görebileceği tek yer maden ocaklarıydı. Biz de resimlerimizi maden önlerinde sergilemeye başladık. Hiç unutmam resimlerin sergilendiği bir madende, işçilerden biri yanıma gelerek ‘Sen, bize çok sert bir tokat attın. Bize kendimizi hatırlattın' dedi. Bu tepkileri duyduğumda attığımız taşların yerini bulduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Sergi 24 Kasım'a kadar konuklara açık olacak.