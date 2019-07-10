Taranta Babu’ya müftülük sansürü Meclis’e taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Taranta Babu oyununun sergilenmesini engelleyen Erzincan Müftülüğü’nü Meclis gündemine taşıdı. Oyuncular Sendikası ve Kadıköy Tiyatroları Platformu da yaşananlara ilişkin açıklama yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Taranta Babu oyununun sergilenmesini engelleyen Erzincan Müftülüğü’nü Meclis gündemine taşıdı.

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, oyunculuğunu ise Cansu Fırıncı’nın üstlendiği 'Taranta Babu' oyununun sergilenmesi, geçtiğimiz günlerde Erzincan Müftülüğü tarafından engellenmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de, oyunun izin almasına rağmen Müftülük tarafından yasaklanmasının gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile sordu. İlgezdi, tiyatro ekibinin oyunu sergilemek için istenen tüm gereklilikleri yerine getirmesi ve emniyetten onay almasına rağmen Müftülüğün oyunu incelemek istediğini gündeme getirerek, "Müftülük salonu tiyatro ekibine daha önce boş olduğu belirtilen günlerde salonunun dolu olduğu gerekçesiyle tahsis etmemiştir" diye konuştu.

'TİYATRO OYUNLARININ ENGELLENMESİ KABUL EDİLEMEZ'

İlgezdi, sanat düşmanı zihniyetin tiyatroları yasaklamaya devam ettiğini hatırlatarak, iktidarın kültür ve sanat dünyasına verdiği tahribatında arttığını vurguladı. İlgezdi, “236 bin nüfuslu Erzincan'da tiyatro salonu olmaması, 2016- 2017 yıllarında hiç oyun sergilenmemesi, tiyatroya bir kişinin bile gitmemiş olması aslında hakim ideolojiyi yansıtıyor. Tiyatro oyunları sadece güldürmez, aynı zamanda aydınlatır ve bilinçlendirir. Ne yazık ki yürütmenin aydınlanmadan korktuğunu gözlemliyoruz. 21 yüzyılda hala tiyatro oyunlarının engelleniyor olması kabul edilemez” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesinde şunlara yer verildi;

"1- Tiyatro oyununu yasaklayan müftülüğün amacı nedir?

2- Müftülüğün üzerine vazife olmamasına rağmen, emniyetin onayından geçen dosyayı ‘Bir de biz inceleyelim’ demesi hangi mevzuatta vardır?

3- Müftülük bu oyunu engellemek için Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’ndan görüş almış mıdır? Almadıysa Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun bu oyununun engellenmesi hakkındaki görüşü nedir?

4- Erzincan'daki tek salonun kullanım hakkına sahip Müftülüğün bu yasakçı tutumunun gerekçesi nedir?

5- Tiyatroya izin verilmemesinin sebebi Nazım Hikmet'in oyunu olması mıdır?

6- Müftülük tarafından daha önce sahneye koyulan bir tiyatro eseri var mıdır? Varsa bu eser hangisidir?

7- Müftülükçe Emniyet ve Valilikten izin alınmasına rağmen sahnelenmesi engellenen başka oyun var mıdır? Varsa bu oyunlar hangileridir? Bu oyunların müftülükçe engellenme gerekçesi nedir?

8- 2018 yılı verilerine göre Erzincan’ın nüfusu 236.034’tür. 2016 ve 2017 yıllarında Erzincan’da tiyatroya giden ve oyun izleyen vatandaş yoktur. Bunun gerekçesi Müftülüğün oyunlara izin vermemesi midir? 2018 yılında tiyatro izleyen 520 kişi hangi oyunu izlemiştir?

9- Erzincan Müftülük Konferans salonunda bugüne kadar konferans vermesine izin verilen Vakıf ve Dernekler hangileridir? Bu kapsamda söz konusu konferanslara konuşmacı olarak katılanlar kimlerdir?"

OYUNCULAR SENDİKASI: VAHİM OLAY SENDİKAMIZ TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR

Oyuncular Sendikası da yasaklama ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, oyunun keyfi bir biçimde engellediğine yer verildi. Ayrıca Oyuncular Sendikası tarafından engelleme gerekçesinin resmi bir yazıyla Erzincan Müftülüğü’ne sorulduğu ve yanıt beklendiği de ifade edildi.

'UMUTSUZ DEĞİLİZ ÇÜNKÜ YAN YANAYIZ'

Kadıköy Tiyatroları Platformu da konuyla ilgili “Sanatın Aydınlığı Karanlığı Yırtacak!” başlıklı bir açıklama yayımladı. Tiyatrocuların hapsedildiğine, oyunların engellendiğine dikkat çeken Platform, sanatın aydınlığının karanlığı yırtacağını vurguladı.

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun açıklaması şöyle;

“Ülkemizde tiyatrocular hapsediliyor, tiyatro oyunları yasaklanıyor, engelleniyor. Sanatçıların düşüncelerini ifade etmesi ülke yönetiminin en tepesindeki yöneticiler tarafından toplum önünde mahkum ediliyor. ‘Sanatçı kendini sanatıyla ifade etmelidir’ deniyor. Ülkeyi, halkı teslim almaya çalışan karanlık açıkça karnından konuşuyor.

Biz tiyatrocular olarak açık konuşuyoruz. İktidarın uygulamalarını destekleyen şakşakçılar için ‘siyasetle uğraşmayın’ denmiyor. Eleştiren sanatçılarsa ‘vatan haini’, ‘terör destekçisi’.

Tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandı ve hapis yattı. Cenk’in suçunu açıklıyoruz: Tarikat vakıflarında tecavüze uğrayan çocukların çığlığı olmak, cemaat yurtlarında yakılan çocukların feryadı olmak, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olaylarının karşısında sessiz kalmamak, işten çıkarılan işçilerin grevlerinde omuz başlarında olmak, evladının cesedini üç gün boyunca buzdolabında saklayan annenin gözyaşı olmak, bir sezonda pek çok oyunda bir çok karaktere hayat vermek. Emeğin, özgürlüğün, eşitliğin dostu olmak.

Tiyatrocu Ersin Umut Güler de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası aldı. Cezası şimdilik ertelendi. Karnından konuşan ‘adalet’ demeye getiriyor ki ‘susmazsan hapis yatarsın’. Cevabımızı veriyoruz: Mesele esir düşmekte değil teslim olmamakta mesele.

Oyun Sandalı ekibinin Taranta Babu isimli oyunu önce Amasya’da şimdi de Erzincan’da yasaklandı. Üstelik bu defa müftülük marifetiyle!

Hapis tehdidi, engelleme, yasaklama, hedef gösterilme. Daha önce de söyledik, yine söylüyoruz: boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz.

Sanatın aydınlığı ülkemizi saran karanlığı yırtıp atacak. Umutsuz değiliz çünkü yan yanayız!”