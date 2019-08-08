Taranta Babu oyunu Beşiktaş halkıyla buluştu

Beşiktaş Cihannüma Mahalle Dayanışması ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin işbirliği ile Abbasağa Parkı'nda düzenlenen Taranta Babu oyununun gösterimine Beşiktaş halkı büyük ilgi gösterdi.

AKP'li belediyeler tarafından yasaklanmaya çalışılan Taranta Babu oyunu, Beşiktaş Cihannüma Mahalle Dayanışma ağı ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin işbirliği ile Abbasağa Parkı'nda Cihannuma halkı ile buluştu. Yoğun katılım gösteren mahalleli oyunu ilgi ile takip etti. Oyuncu Cansu Fırıncı oyunun sonunda mahalleliye ve Cihannüma halkına teşekkür ederek, Cihannüma dayanışmasını güçlendirmeye, destek vermeye çağırdı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerinde Beşiktaş İlçesi Cihannüma Mahallesi'nde halkın seçeneği güçleniyor sloganıyla Veli Uğur muhtar adayı olmuştu. Seçimler sonrasında mahallede dayanışmayı güçlendirmek ve örgütlü hareket etmek amacıyla Cihannüma Mahalle dayanışması kurulmuştu.

Dayanışmanın kuruluşu şu şekilde duyurulmuştu: "Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu kriz döneminde emekçiler günden güne yalnızlaşıyor ve daha savunmasız hale geliyor. Dayanışma kültürünün yok edilmeye çalışıldığı şu günlerde bağlarımızı diri tutmayı kendimize görev biliyoruz."