Taranta Babu bu akşam Ankara NHKM'de sahneleniyor

Nâzım Hikmet'in eserinden tiyatro sahnesine uyarlanan Taranta Babu bu akşam saat 20.30'da Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Mayıs ayında Amasya Belediyesi'nin yasaklamasıyla da gündeme gelen, Oyun Sandalı'nın Nâzım Hikmet'in eserinden tiyatro sahnesine uyarladığı Taranta Babu bu akşam (14 Haziran Cuma) saat 20.30'da Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) sahnelenecek.

Mussolini İtalyası'nda geçen oyun günümüz Türkiyesi'nde de çok şey anlatıyor. Oyunun kurgusu gereği Taranta Babu'ya yazılan mektuplar seyirciye emanet ediliyor. Seyircilerden 13'ü oyunun bitiminde Taranta Babu'ya yazılan mektuplarla salondan ayrılıyor. Böylelikle faşizmin elinden kaçırılan mektuplar seyirciye emanet ediliyor.

Ankara NHKM'de sahnelecek oyun hakkında bilgi almak için: 03124175659

Ankara NHKM, Konur Sk. No:51 Kızılay