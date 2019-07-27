Star TV'den La La Land filminin önemli sahnesine sansür

Star TV Cuma akşamı yayınladığı Aşıklar Şehri (La La Land) filminin önemli sahnelerinden birini içkili mekanda geçtiği için kesince seyircilerin filmi anlamaları mümkün olmadı.

Star TV Cuma gecesi "televizyonda ilk kez" notuyla Aşıklar Şehri (La La Land) adlı filmi yayınladı. Ancak film için önemli olan uzun bir sahne içkili mekanda geçtiği için kesilince seyircilerin filmi anlamaları olanaksız hale geldi.

Star TV'nin 26 Temmuz Cuma akşamı saat 22.30 yayınında gösterilen filmin en önemli sahnelerinden biri kesildi.

Kesilen bölümde Sebastian karakterinin çalıştığı restoranda patronuyla yaşadığı tartışma, kovulması ve uğradığı baskı yer alıyordu. Sahnenin geçtiği mekan ise içkili bir mekandı.

Star TV'nin seyircisinin izlemesine izin vermediği sahne şöyle: