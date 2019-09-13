SÖYLEŞİ | Enver Aysever'le müzikli gösteri 'Nereden Nereye' hakkında konuştuk

Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'in Türkiye tarihinin kısa bir anlatısını sunan müzikli gösterisi 'Nereden Nereye?' 1. yaşında, yarın gece İstanbul Kadıköy'de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bahçesinde sahnelenecek. Müzikli gösteriyi Enver Aysever'le konuştuk.

"Nereden Nereye?" Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'in sahnelediği bir müzikli gösteri. İlk gösteriminin üzerinden bir yıl geçen gösteri yarın Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bahçesinde sahnelenecek. Enver Aysever'e bu gösterim öncesinde "Nereden Nereye?"yi sorduk.

Nereden nereye? Galiba bir yıl önce ilk gösteriyi yaptınız? Kaç gösterim oldu şimdiye kadar?

"Nereden Nereye" bir senedir sahneleniyor çeşitli aralıklarla. Sanırım 50. gösteriye doğru yol alıyoruz. Koşullar oluştukça sahnede olduk. Bellekleri diri tutmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni sezona Nâzım'ın bahçesinden başlayacağız. Heyecanlıyız doğrusu. Ben Nâzım Hikmet Kültür Merkezi için "Türkiye'nin özgür bahçesi" diyorum. Hep güzel oldu orada buluşmalar.

Salon sorunları, engellemeler filan gibi bir şeyi de sormam gerekir sanırım. Yaşadınız mı bunları? Ya da daha doğrusu neler yaşadınız?

Doğrusu bu sorunlar var, olacak. Siysal gösteri yaparsanız sonucuna da katlanıyorsunuz. Büyük toplumsal destek görürken, iktidarın baskısını da hissedersiniz. Genellikle güzel anılarımız oldu gösteri sürecinde. İzleyiciyle buluşunca keyfimiz yerine geliyor.

Nereden nereye? Yani hangi zaman aralığına bakıyorsunuz gösterinizde?

"Nereden Nereye" anımsatmalarla dolu bir gösteri. 1980'den günümüze şarkılar eşliğinde anısatıyoruz memleketi izleyiciye. Bugüne rastlantıyla gelmediğimizin altını çiziyoruz. Çok gülüyor dostlarımız, hüzünleniyor öte yandan. Birlikte haykırıyoruz. Gezi'ye dek geliyor süreç.

İlk gösteriyi bir yıl önce yaptınız. Aradan geçen bir yılda da bayağı bir şey oldu ülkede. Gösteri de buna göre değişiyor mu? Konu ettiğiniz zaman aralığı belli bir bakıma ama yine de güncelliyor musunuz sözünüzü yoksa mesela bizim baktığımız pencerede son bir yılda öyle çok bir yenilik de yok mu dersiniz?

Gösteri sürekli güncelleniyor elbette. Neye tanık oluyorsak sahneye onu da taşıyoruz. Nostaljik bir gösteri değil söz konusu olan, tersine alabilidğine güncel.

Yarın NHKM bahçesinde oynayacaksınız. Senin Enver Aysever olarak bahçede keyifli gösterilerin oldu. Gündoğarken de bahçenin yabancısı olmayanlardan. “Bahçe”de oynamak nasıl bir şey?

"Nerden Nereye" bize hep armağanlar sundu. Güzel insanlarla tanıştık. Yarın en aykırı, sarsıcı gecelerden biri olacak. Bahçe kendiliğinden bir düş yaratıyor, büyü bu. Hep birlikte ağaçların altında, serin İstanbul akşamında buluşacağız. Doğrusu özel bir geceye tanıklık edeceğiz. Biz sahnede olacağız ama birlikte yaratacağız gösteriyi.

Bilgi:

14 Eylül Cumartesi

Saat 21.00

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçesi