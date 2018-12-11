soL HD | 'Ateşin Sahibi Kim' sahnede: Nâzım Sahne çocuklar için hazırladı

Nâzım Sahne'nin çocuklar için hazırladığı oyunlar 'En Gerçek Masal' ve 'Ateşin Sahibi Kim?' onları yaratıcı, çalışılmış bir tiyatroyla tanıştırmayı hedefliyor. 'Ateşin Sahibi Kim?' İstanbul Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) sahnelenmeye devam ediyor.

Nâzım Sahne'nin yeni oyunu "Ateşin Sahibi Kim?" İstanbul Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) sahnelenmeye devam ediyor. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çeken oyun 2019 itibariyle turne yapmaya başlayacak. Taş çağında bir mağarada yaşayan neandartaller Hao ve Mea'nın ateşi bulmasının ardından Piya adlı yabancının ateşe el koyması üzerine yaşananları grotesk/clown bir sahnelemeyle izleyebileceğiniz "Ateşin Sahibi Kim?" bilinmeyen tarih öncesi bir dilde oynanıyor. Nâzım Sahne'nin çocuklar için hazırladığı oyunlar “En Gerçek Masal" ve "Ateşin Sahibi Kim?" onları yaratıcı, çalışılmış bir tiyatroyla tanıştırmayı hedefliyor. Detaylı bilgi ve biletler için NHKM’nin internet sayfasından bilgi alabilirsiniz.