Serdar Şencan‘ın son dönem eserlerinden oluşuna 12'nci kişisel sergisi 'Serdar Şencan’ın Tanıkları' Sucular Sanat Galerisi’nde açıldı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Serdar Şencan, çeşitli kurum ve üniversitelerde resim eğitimi verdi. Resmin yanı sıra, duvar resmi, gravür ve vitray çalışmaları da bulunan sanatçı birçok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı.

Resimlerinde ağırlıklı olarak iktidar ilişkilerini irdeleyen, seçtiği konular ve sembollerle tüm toplumsal ilişkiler üzerindeki sisin ortadan kalktığı bu dönemde meseleleri tüm çıplaklığı ile ele alıyor. Resim yapmanın “söz söyleme”nin en etkili yollarından birisi olduğu söyleyen Şencan, sanatçının misyonunun içinde yaşadığımız dünyanın gerçekliğini aktarmak olarak tarif ediyor.

Serdar Şencan’ın Sucular Sanat Galerisi’nde açılan 12'nci kişisel sergisi “Serdar Şencan’ın Tanıklıkları” 16 Mart tarihine kadar görülebilir.

B. Cem Altınel'in yazdığı katalog metninde, sergi için şöyle denildi:

“Endüstri devrimini gerçekleştirememiş, modernleşme süreci sekteye uğratılmış, çarpık kentleşmenin içinde sıkışarak var olma savaşı verirken; din soslu küreselleşmenin rantına kurban edilmiş bir toplumun trajikomik yazgısının tanıklığıdır bu sergi. Bizi bir düşünce silsilesine sürükleyen Şencan’ın resimlerinde bazen içine düştüğü labirenti anlamayan edilgin aydınların artık kristal bir duvar arkasında kalan suskun ve kaygılı yüzlerini; bazen de çirkinlik ve düşkünlük içindeki katastrofik dünyaya salınmış dayanıksız yaratıkları görüyoruz.”

Adres: Sucular Sanat Galerisi, Bağdat Caddesi Çınardibi Uğurlu Apt. 349/3 Erenköy - Kadıköy