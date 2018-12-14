Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ne başvurular başladı

DİSK'e bağlı Gıda-İş tarafından düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ne son katılım tarihi ve başvuru koşulları açıklandı.

DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası ile Manos Kitap tarafından düzenlenen “Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri”ne başvuru tarihleri ve katılım koşulları açıklandı.

2015 yılında yaşamını yitiren Sennur Sezer'in anısını yaşatmak için düzenlenen ödüllerle ilgili Gıda-İş'ten yapılan açıklamada "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri birlikte yaşadığımız topraklarda 'Sabah sokakları saran ekmek kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payı'nı yazmak, emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve şairin anısını yaşatmak amacıyla Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenmektedir" denildi.

Jüri üyelerinin şiirde Şükrü Erbaş, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç olduğu, öyküde Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar olduğu açıklandı.

Yarışmaya katılım koşullarıysa şöyle sıralandı: