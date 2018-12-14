Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ne başvurular başladı

DİSK'e bağlı Gıda-İş tarafından düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ne son katılım tarihi ve başvuru koşulları açıklandı.
DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası ile Manos Kitap tarafından düzenlenen “Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri”ne başvuru tarihleri ve katılım koşulları açıklandı.
2015 yılında yaşamını yitiren Sennur Sezer'in anısını yaşatmak için düzenlenen ödüllerle ilgili Gıda-İş'ten yapılan açıklamada "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri birlikte yaşadığımız topraklarda 'Sabah sokakları saran ekmek kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payı'nı yazmak, emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve şairin anısını yaşatmak amacıyla Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenmektedir" denildi.
Jüri üyelerinin şiirde Şükrü Erbaş, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç olduğu, öyküde Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar olduğu açıklandı.
Yarışmaya katılım koşullarıysa şöyle sıralandı:
- Ödüle daha önce dergilerde yayımlanmış olsa da kitap olarak yayımlanmamış ve daha önce herhangi bir ödül almamış öykü ve şiir dosyaları katılabilir. Her katılımcı ödüllerden sadece birisine ve sadece bir dosyayla katılabilir.
- Ödüle katılan eser sahipleri dosyanın herhangi bir yerinde açık kimliğini belli edecek isim, rumuz ve işaret kullanmamalıdır. Katılımcılar dosyalarıyla aynı paket içerisinde kapalı bir zarfın içinde kimlik ve iletişim bilgilerini göndermelidir.
- Ödüle başvuracak şiir ve öykü dosyalarının kitap oylumunda, Times New Roman karakterinde 12 punto ile bilgisayarda yazılmış olmaları gerekmektedir.
- Dosyalar A-4 formatında 6 nüsha olarak aşağıda verilen adrese kargo ya da postayla ulaştırılmalıdır.
- Elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Şiir ve öykü dalında yalnızca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosyalar Manos Kitap tarafından yayımlanarak kitaplaştırılacaktır.
- Jürinin gerek görmesi durumunda “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.
- Ödül alan şair ve yazarın telifi Manos Kitap ile yapılacak bir sözleşmeyle kitap olarak ödenecektir.
- Seçici kurul üyeleri, Manos Kitap çalışanları, Gıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ödüle başvuramazlar.
- Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’nde daha önce ödül almış şair ve yazarlar, daha sonraki yıllarda bu ödüle başvuramazlar.
- Ödüle 14 Aralık 2018-15 Mart 2019 tarihleri arasında başvurulabilir. Ödüle katılmak için başvurmak isteyenler eserlerini Gıda İş Sendikası Genel Merkezi, Merkez Mah. Marmara Cad. Çakıcı Apt. No: 9 D. 59 Avcılar/ İstanbul adresine son başvuru tarihine kadar göndermelidir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Ödül sonuçları 4 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak ve ödüller Sennur Sezer’in doğum günü olan
- 12 Haziran 2019 tarihinde yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.