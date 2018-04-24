Savaşı konu alan tiyatro oyunu 'Gölgeler' NHKM'de!

AKP'nin tiyatroya karşı yasaklama, sansür ve engellemelerine karşı Nisan ayını "Tiyatro aydınlatır" sloganıyla tiyatro ayı ilan eden Kadıköy NHKM'de, 25 Nisan Çarşamba akşamı "Gölgeler" adlı oyun seyirciyle buluşuyor.

Tiyatroya yönelik yasaklama, engelleme ve sansüre karşı Nisan ayını "Tiyatro aydınlatır" diyerek tiyatro ayı ilan eden Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 25 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da "Gölgeler" oyunu seyirciyle buluşuyor.

Oyun Sandalı'nın Taranta Babu'dan sonra ikinci oyunu olarak sahnelenen Gölgeler, Harun Güzeloğlu tarafından yazılıp yönetildi.

Mezhep savaşına sürüklenen bir ülkede geçen oyun, savaşın ortasında kalmış iki kaçağın birbiriyle olan hesaplaşmasını sahneye taşıyor.

Oyundaki rolleri Serkan Çetinkaya ve Teoman Gelmez üstlendi.

GÖLGELER