Savaşı konu alan tiyatro oyunu 'Gölgeler' NHKM'de!

AKP'nin tiyatroya karşı yasaklama, sansür ve engellemelerine karşı Nisan ayını "Tiyatro aydınlatır" sloganıyla tiyatro ayı ilan eden Kadıköy NHKM'de, 25 Nisan Çarşamba akşamı "Gölgeler" adlı oyun seyirciyle buluşuyor.
Tiyatroya yönelik yasaklama, engelleme ve sansüre karşı Nisan ayını "Tiyatro aydınlatır" diyerek tiyatro ayı ilan eden Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 25 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da "Gölgeler" oyunu seyirciyle buluşuyor.
Oyun Sandalı'nın Taranta Babu'dan sonra ikinci oyunu olarak sahnelenen Gölgeler, Harun Güzeloğlu tarafından yazılıp yönetildi.
Mezhep savaşına sürüklenen bir ülkede geçen oyun, savaşın ortasında kalmış iki kaçağın birbiriyle olan hesaplaşmasını sahneye taşıyor.
Oyundaki rolleri Serkan Çetinkaya ve Teoman Gelmez üstlendi.
GÖLGELER
- Yazan / Yöneten : Harun Güzeloğlu
- Oynayanlar : Serkan Çetinkaya, Teoman Gelmez
- Yönetmen Yrd. : Didem Alesoy
- Işık Tasarım : Alev Topal
- Müzikler : Karahan Kadırman
- Çizimler : Erdal Sandalcı
- Grafik Tasarım : Özgür Şahin
- Fotoğraf : Bahadır Aydın
- Dekor / Kostüm : Harun Güzeloğlu
- Sahne Asistanları : Özge Şahingöz, Seray Yıldız
- Ses / Işık Kumanda : Anıl İnce
- Savaşın ortasında kalmış, kimin savaşı bile olduğunu anlayamadıkları bir savaşın ortasında kalmış iki kaçak. Her ikisi de ‘taraf’larından kaçıp yıkık bir duvarın ardına sığınmış. Duvar korunmak ve sığınmak için ellerinde kalan tek şey. Akıllarında ise o korkunç soru; Ya bütün bir ülke bu yıkık duvara dönerse? Oyun Sandalı’nın Taranta Babu’dan sonra ikinci yapımı olan Gölgeler, çok yakıcı tartışmaların içinde geziniyor. Bunu yaparken de içine düşülen trajik durumun insanda yarattığı komik durumları da atlamıyor.