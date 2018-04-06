Sanatçı Sevda Aydan hayatını kaybetti

Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti.

Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Aydan, İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Aydan, "Kaynanalar" dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle de bilinen bir isimdi.

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930). Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 1964'te Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif Batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin TV dizisi 'Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.