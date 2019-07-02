Sait Munzur'un Boyun Eğmeyen Çizgiler'i

Günlük soL gazetesine çizgileriyle katkı koydu. Siyasetten toplum yaşamına, uluslararası diplomasiden gündelik ilişkilere pek çok konuda boyun eğmeyen çizgileriyle meseleleri 'ince görmeyi' sevenlere soluk verdi. Sait Munzur'un uzun süredir yapıtlarıyla katkı koyduğu bir başka yayında, haftalık Boyun Eğme gazetesinde yayımlanan karikatürlerini soL okurlarına sunuyoruz.

Sait Munzur, soL okurlarının çoğu için belki de günlük soL gazetesindeki çizgileriyle tanıdıkları bir çizer.

Siyasetten toplum yaşamına, uluslararası diplomasiden gündelik ilişkilere pek çok konuda boyun eğmeyen çizgileriyle meseleleri 'ince görmeyi' sevenlere soluk veren çizgileriyse ülkemiz sınıf mücadelelerinin önemli bir kesitine şahitlik etmiş.

Munzur'un çizgileri uzun süredir haftalık Boyun Eğme gazetesinin sayfalarında...

Boyun Eğmeyen Çizgiler, işte bu karikatürlerin bir derlemesi olarak soL okurlarının karşısına çıkıyor.

(Sait Munzur portresi Venezuelalı çizer Fernandez tarafından yapılmıştır.)