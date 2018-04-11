Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanı film oluyor

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, yönetmen Fatih Akın’ın Sabahattin Ali’nin 'Kürk Mantolu Madonna' kitabının filmini çekeceğini yazdı.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, dünkü yazısında yönetmen Fatih Akın’ın Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ kitabının filmini çekeceğini yazdı.

Ay Yapım, kitabın yapım haklarını satın aldığını duyurmuş, projenin senaryo çalışmalarını Halit Ziya Uşaklıgil’in "Aşk-ı Memnu" ve Reşat Nuri Güntekin’in "Yaprak Dökümü" eserlerini televizyon dizisine dönüştüren Ece Yörenç’in yapacağı açıklanmıştı.

Romandaki "Maria Puder" karakteri için şu ana kadar kulislere Beren Saat ve Marion Cotillard’ın isimleri yansımıştı.

Koloğlu dünkü yazısında, Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay’ın World Screen’e verdiği söyleşiyi aktardı. Çatay, “Tanınmış Türk romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’yı çekmeye başlayacağız. Bu roman, aynı zamanda ABD’de bestseller” derken, Koloğlu, filmi Almanya’da Fatih Akın’ın iki dilde çekeceğini öğrendiğini yazdı.

Koloğlu şöyle devam etti:

“Devreye Fatih Akın girdi. Sonra anlaşıldı ki, uzun süredir romanın peşindeymiş. Böyle bir durum olunca Ay Yapım, Akın’da karar kıldı. Şöyle de yorumlar yapıldı, ‘Akın, ‘Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı’nı alırsa, Kürk Mantolu Madonna’ya ilgi daha da artar, istediği ünlü oyuncuyu Maria Puder rolüne oturtur.’ Bu olmadı ama kendisi yine de ‘Altın Küre’gibi çok önemli bir ödül aldı. Akın, her daim oyuncuların saygı duyduğu bir yönetmendir. Sürpriz bir ismi bu rolde görebiliriz. Film çekimlerine yazın sonunda başlanacağı belirtiliyor. 2019 Berlin ve Cannes Film Festivali’ne katılmak ve tabii ödül almak, ilk düşünce…”