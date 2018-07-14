RTÜK'ten komedi filmine 'Osmanlıya hakaret' cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı komedi filmini yayınlayan Star TV’ye ceza verdi. Cezanın gerekçesi “Film, Anadolu kadınını erkeksiz kaldığında isterik gösteriyor; Osmanlı’daki devlet kadrolarını temsil eden kişilere karşı mizah sınırlarını aşan yaklaşım sergileniyor" diye açıklandı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı komedi filmini yayınlayan Star TV’ye ceza verdi. Cezanın gerekçesi “Film, Anadolu kadınını erkeksiz kaldığında isterik gösteriyor; Osmanlı’daki devlet kadrolarını temsil eden kişilere karşı mizah sınırlarını aşan yaklaşım sergileniyor" diye açıklandı.

Evrensel’den Buse Vurdu’nun haberine göre film, 1 Temmuz Pazar akşamı TV’de yayınlandı. Osmanlı döneminde geçen ve savaş yıllarında erkeklerin cepheye gitmesiyle köyde sadece kadınların kalmasının anlatıldığı film, RTÜK’e şikayet edildi.

Film, RTÜK tarafından incelemeye alındı. Uzman raporunda, "komedi filmlerini andıran atmosfer ve karakterlerle çekilen filmde argo ve kaba ifadeler kullanıldığı" öne sürüldü. Raporda ayrıca, Osmanlı dönemindeki vezir, kadı, paşa gibi devlet yöneticileri hakkında “Döneme ait devlet kadrolarını temsil eden kişilere yönelik eleştirilerde de mizah sınırını zorlayan bir yaklaşımın sergilendiği dikkat çekmektedir” dendi.

RTÜK’ün uygunsuz gördüğü sahnelerden biri de "gerdek" oldu. İncelemeye konu sahnede erkeklerin ürkek ve çekingen, kadınlarınsa "arsızca saldıran" bir pozisyonda olduğu, hem kadının hem de erkeğin aşağılandığı öne sürüldü.

Filmdeki kadın karakterlerin Anadolu kadınını yansıtmadığı da savunulan raporda şöyle dendi: “Eş ve çocuklarını ellerine kına yakarak askere gönderen, şehit olduklarında da ömür boyu yas tutan bir geleneğe sahip Anadolu kadınının, erkeksiz kaldığında cinsel isteklerini her şeyin üstünde tutan, isterik, ahlaki değerleri hiçe sayan hafif kadınlara dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.”

Film için yüzde 2-5 idari para cezası ve/veya beş defaya kadar program durdurma istendi. Bu durumda Star TV’nin kasasından ceza bedeli olarak yaklaşık 400 bin lira çıkacak.