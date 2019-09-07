Roger Waters: Neo-faşist milliyetçiliğe karşı kendimizi savunmalıyız

Pink Floyd grubunun solistliğini yapmış olan ünlü İngiliz müzisyen Roger Waters, verdiği söyleşide Donald Trump, Matteo Salvini, Boris Johnson ve Jair Bolsonaro gibi aşırı sağcı siyasetçileri eleştirdi. Waters ‘Gezegeni parçalayan neo-liberal ve neo-faşist güçlere direnmezsek, çocuklarımız ve çocukları için hiçbir şey kalmayacak’ dedi.

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