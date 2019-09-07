Roger Waters: Neo-faşist milliyetçiliğe karşı kendimizi savunmalıyız

Pink Floyd’dan Roger Waters, dün İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide insanların neo-faşistleri, göçmen karşıtlarını ve milliyetçileri karşılarına almaları gerektiğini söyledi.
Müzisyen Waters, söyleşide İngiltere başbakanı Boris Johnson'a yönelik "sosyopat" nitelendirmesini kullandı.
Müzisyen, Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump, İtalya’nın eski İçişleri Bakanı ırkçı Matteo Salvini ve Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsanaro gibi sağcı liderlerin dünyayı son sürat yok oluşa sürüklediğini ve bu konuda “çok istekli bir arayışa girdiklerini” söyledi.
Waters, “Us + Them” turunun filmi için Venedik Film Festivali’nde bulunuyordu.
‘NEO-LİBERAL VE NEO-FAŞİST GÜÇLERE DİRENMEZSEK, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK’
Verdiği söyleşide, "Gezegeni parçalayan neo-liberal ve neo-faşist güçlere direnmezsek, çocuklarımız ve çocukları için hiçbir şey kalmayacak" diyen Roger Waters, Salvini ve Johnson gibilerinin insanlıktan nasiplerini almadığını belirterek, onların ciddiye alınmaması gerektiğini söyedi. Waters, "Onlar kalpsiz sosyopatlar. Bu yüzden sıradan insanlar tarafından ciddiye alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Waters, İtalyan gazetesi La Repubblica’ya verdiği söyleşide Batılı devletlerin Assange üzerinden “Eğer gerçeği söylersen seni öldürürüz” mesajı vermek istediğini söyledi. Waters, geçtiğimiz gün Julian Assange’la dayanışma konseri vermişti. Wikileaks belgelerinin sızdırılmasında rol oynayan Assange’ın ABD’ye iadesi durumunda idamla yargılanması söz konusu.