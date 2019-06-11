Ressam İbrahim Balaban için tören düzenlendi

98 yaşında yaşamını yitiren ressam İbrahim Balaban için bugün Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir tören düzenlendi. Balaban'ın cenazesi, Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bursa'ya gönderilecek.

Geçtiğimiz günlerde, 98 yaşındayken yaşamını yitiren ressam İbrahim Balaban için Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir tören düzenlendi.

Nâzım Hikmet’in Bursa cezaevinde beraber kaldığı, aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban'ın cenaze töreni Nebil Özgentürk'ün Balaban ile ilgili çektiği belgeselin gösterimiyle başladı. Törende Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bedri Baykam,Turgay Fişekçi, Ekrem Eşkinat ve Balaban'ın oğlu Hasan Nâzım Balaban birer konuşma yaptı. Reis Çelik'in çektiği, İbrahim Balaban'ın da yer aldığı "Balaban" adlı kısa filmin gösterimiyle tören son buldu.

Balaban'ın cenazesi, Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bursa'ya hareket edecek.