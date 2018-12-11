Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil adına sosyoloji sempozyumu

7 Aralık 1979'da faşist bir saldırı sonucu katledilen bilim insanı, sosyolog Prof. Cavit Orhan Tütengil adına bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu, Tütengil'in memleketi Tarsus'ta yapılacak.

Tarsus’ta 15 yıldır yayımlanan Aratos Dergisi tarafından “Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu” gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan sempozyumun konusu “Basın Sosyolojisi."

SEMPOZYUM 15 ARALIK'TA ARATOS KÜLTÜR SANATEVİ'NDE

Sempozyum, Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak bilinen ve 7 Aralık 1979 günü faşist bir saldırıyla öldürülen bilim insanı Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anısına yapılıyor. Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) ve İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti'nin (İFMC) de destekleyerek katkıda bulunduğu sempozyum 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Aratos Kültür Sanatevi’nde yapılacak.

Konusu “Basın Sosyolojisi” olarak belirlenen sempozyuma Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in kızı Doç. Dr. Deniz Mazlum Tütengil de katılacak.

Sempozyum Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu’nda şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. Deniz Tütengil Mazlum (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Zehragül Aşkın (Felsefe Böl./Aratos Dergisi Yayın Kurulu Bşk), Uğur Pişmanlık (Gazeteci-Yazar), Prof. Dr. Deniz Tütengil Mazlum (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Zehragül Aşkın (Mersin Üniversitesi Felsefe Böl./Aratos Dergisi Yayın Kurulu Bşk), Prof. Dr. İzzettin Önder (İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti/İFMC), Prof. Dr. Afşar Timuçin, (Felsefeci/Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü/Emekli), Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa (Sosyolog-Emekli/Sosyoloji Mezunları Derneği-SOMDER), Prof. Dr. Nihat Falay (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu (Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü), Prof. Dr. Ayşe Azman (Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Bşk.), Turan Alptekin, (Türkolog), Dr. Esmeray Yoğun (Disiplinlerarası Sosyoloji ve Ekonomi Laboratuarı-LİSE) Paris-Fransa, Aydemir Güler (Yazar-Çevirmen/Siyasetçi).

Edinilen bilgiye göre, sempozyum öncesinde Mersin’nden 11 ressamın eserleriyle katılacağı “Uğurlama” adıyla bir karma resim sergisi de açılacak.

Sempozyumu düzenleyen Aratos dergisi adına yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık, sempozyuma ilişkin olarak, “Tarsus doğumlu olan ve 12 Eylül darbesi öncesi yitirdiğimiz değerli bilim insanı Prof. Cavit Orhan Tütengil’in adına ve anısına bu bilimsel organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Sempozyumun bu yılki konusu Basın Sosyolojisi olacak. Sempozyumda Basın Sosyolojisi başlığında ülkemizin ekonomik ve toplumsal yaşamında giderek daha kötüye giden koşullarda, gazete, radyo, tv, internet yayıncılığı gibi medya kuruluşlarının habercilik anlayışı, toplumsal algı üzerine etkileri gibi farklı boyutlarıyla ele alınacak. Basının, işlevini yerine getirirken, gerçeğin topluma sunuluş biçimi, iktidar yanlısı yayıncılık, haber çarpıtma gibi pek çok boyutunu ele alan bildirilerin yer alması amaçlanıyor. Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha sonra kitap olarak basılacak ve kalıcılaştırılacak" dedi.

Sempozyum, İsmet Karabulut/Emin Ulaş’tan oluşan Grup İSEM’in klasik müzik dinletisi ile son bulacak.

PROGRAM

“Uğurlama” Karma Resim Sergisi Açılışı (Mersin’den 11 ressamın eserleri)

SEMPOZYUM PROGRAMI/Açılış Konuşmaları ve Anma

Uğur Pişmanlık (Gazeteci/Aratos Sanatevi Yöneticisi)

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anması (Sinevizyon gösterimi)

Prof. Dr. Zehragül Aşkın (MEÜ. Felsefe Bölümü/Aratos Dergisi Yayın Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Deniz Mazlum Tütengil (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

Ünal Özen (Sosyoloji Mezunları Derneği-SOMDER Temsilcisi)

BİLDİRİ SUNUMLARI

● “Bugün Tütengil’den Neler Öğrenebiliriz?”

Prof. Dr. Ayşe Azman/Dr. Öğr. Üys. Günnur Ertong Attar

(Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

● “Medyada Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”

Prof. Dr. Yaşar Erjem

(Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

● “Yurttaş Gazeteciliği Perspektifinden Birgün Gazetesine Eleştirel Bir Bakış”

Ahmet Cevdet Aşkın (Galatasaray Üniv. Sos. Bil. Enst. Medya ve İltşm Çalışm. Dok. Prog.)

Müzik Dinletisi (Grup İSEM)

İsmet Karabulut/Emin Ulaş

Sempozyum için iletişim:

Uğur Pişmanlık

Tel: 0 533 723 47 89

[email protected]

[email protected]