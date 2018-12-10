Prof. Dr. Bozkurt Güvenç yaşamını yitirdi

Antropolog, mimar, eleştirmen ve yazar Bozkurt Güvenç 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk kuşak aydınlardan antropolog, mimar, eleştirmen ve yazar Bozkurt Güvenç yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle 92 yaşında aramızdan ayrıldı.

KİMDİR?

Bozkurt Güvenç, bir asker ailesinin çocuğu olarak 1926 yılında Samsun'da doğdu. Üniversite eğitimine İstanbul'da İTÜ'de başladı. Bu üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1950'de mimarlık öğrenimini tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TCDD'de çalıştı. 1952'de evlendi. Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesinde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarını aldıktan sonra 1993'te emekli oldu.

Güvenç, araştırmalarında insan, kültür, eğitim ve değişim sorunlarına odaklandı. 1974'te Bülent Ecevit tarafından Başbakanlık Kültür Müsteşarı olarak atandı.

YAYIMLANMIŞ YAPITLARI

Türkiye Demografyası (HÜ 1971)

Sosyal Kültürel Değişme (HÜ)

İnsan ve Kültür (Remzi 1982, Boyut 2016)

Kültür Sorunu (Remzi 1985)

Japon Kültürü (Boyut 2008)

Mantık ve Metod (AÜ 1992)

Üniversiteye Geçiş (ÖSYM 1992)

Türk Kimliği (Remzi 1992, Boyut 2008)

Der Andere: Der lange Weg zur türkischen Identität (Almanca, Manzara Verlag, Pfungstadt 2013)

ÇEVİRİLERİ

Erich Fromm’dan (Özgürlük Sorunu, Özgür İnsan)

Octavio Paz’dan (Yalnız Dolambacı, Cem)

Ben Ferrington’dan (Darwin Gerçeği, Çağdaş)

Will ve Ariel Durant’dan (Tarihten Dersler, Cem)

Calvin Wels’ten (İnsan ve Dünyası, Remzi)