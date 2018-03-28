Piyanist Nazlı Işıldak'a Nagehan Alçı'ya hakaretten 1 ay hapis cezası

Nagehan Alçı'ya hakaret davasında piyanist Nazlı Işıldak'a 1 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Beşiktaş'ta bir kafede gördüğü Nagehan Alçı'ya, tepki gösterip hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan piyanist Nazlı Işıldak, "Kişilerin huzur ve sükünunu bozma" suçundan 1 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Işıldak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Işıldak, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Nagehan Alçı’nın, bir kahvecide karşılaştığımızda kendisine yönelttiğim ağır eleştiriler karşısında hakkımda açtığı davadan en alt sınırda ceza aldım. Hükmün açıklanması ertelendi. Yargı sisteminin baskı altında tutulduğu böyle bir dönemde bu karar olumludur" dedi.