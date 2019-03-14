PEN 2019 Şiir Ödülü Süreyya Berfe'ye veriliyor

PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nin 2019 Şiir Ödülü'nün şair Süreyya Berfe'ye verileceği duyuruldu.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nin her yıl verdiği şiir ödülünün 2019'da Süreyya Berfe'ye verileceği duyuruldu.

Ödül töreninin 6 Nisan'da TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda yapılacağı açıklandı.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ne mutlu PEN’e, Süreyya Berfe’ye ödül veriyor. Ne mutlu bize, bu yılki PEN Şiir Ödülü Süreyya Berfe’ye!

Eski reklam yazarı olduğu için (şairin olmaz ama, reklamcının eskisi olur), ‘mesajı ver!’ dediğini duyar gibiyiz. Veriyoruz mesajı: Ey şiirin her zaman genci, ey şiirin gececisi, ey hiç kimseye olmadığı kadar ona yakışan huysuzluğun sahibi, ey artık yedilere, kırklara karışır gibi şiire karışan, ey saçı sakalı kırışan ama sözü her zaman dimdik ayakta duran, ey şiirin yerini bilen madenci, ey kendine hem gölge hem fener olan, ey egelerin egesi...

PEN 2019 Şiir Ödülü için ondan iyisini mi bulacaktık, verdik gitti, affetsin bizi!

(Metnin bundan sonrasını şiire bırakıyoruz. Şimdiden tezi yok, buraya hemen bir Süreyya Berfe şiiri bırakın, siz de kendinizi ödüllendirin! Bizden: “Gümüş koktu azalan cıgaralar / bana bir yolculuk ısmarla” dizesi.)

Meraklısı için Süreyya Berfe’nin yaşamöyküsü de şöyle:

İlk şiiri Yön dergisinde çıktı, 1962.

“Kasaba” şiiriyle tanındı, 1966.

Ataol Behramoğlu, İsmet Özel ve Özkan Mert’le birlikte Ant dergisinde “Devrimci Şairler Savaş Açıyor” manifestosunu yayımladı, 1971.

Ansiklopedilerde çalıştı, reklam ajanslarında reklam yazarlığı yaptı, 1976 sonrası.

Cemal Süreya, Behçet Necatigil şiir ödüllerini kazandı.

Çocuklar için de şiirler yazdı.

Usta şairimiz Süreyya Berfe, toplu şiirlerini Kalfa (1999) adıyla yayımladı.

Ege’de yaşıyor.

Çok yaşasın!"