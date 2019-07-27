Oyuncu Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti. Gülhan’ın cenazesi yarın ikindi namazında Karacaahmet Camii’ndem kalkacak.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon te knisyeni) yaptı. Sanatçı Ahmet Gülhan abisidir.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı ''Dağlar Aslanı'' filmi ile oyunculuğa başladı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Zamanla daha çok yardımcı erkek oyuncu rollerinde oynadı. Yeşilçam'ın hem iyi hem de kötü karakterlerini başarıyla canlandırdı. Özellikle asi tipleri canlandırırdı.