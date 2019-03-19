Oyuncu Ümit Yesin yaşamını yitirdi

Amansız Yol, Kurbağalar, Umutsuzlar filmlerindeki rolleriyle hatırlanan tiyatro ve sinema oyuncusu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Amansız Yol, Kurbağalar, Umutsuzlar gibi filmlerde rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Yesin'in ölüm haberini Yeni Gelin dizisindeki rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!"

ÜMİT YESİN KİMDİR?

1954 Ankara doğumlu olan Ümit Yesin ilkokul ve ortaokulu Ankara’da, liseyi İstanbul’da bitirdi.

Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul’da yaptı.

1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay’ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatroya devam etti.

Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.

Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

Ümit Yesin, 1989 yılında TRT’de yayınlanan Hanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakteri, Çiçek Taksi'de Şeker Kazım, Cennet Mahallesi'nde Muharrem, Akasya Durağı'nda Duran Ağa karakterleri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Figüran (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Rüştü Demir) (TV Dizisi)

2013 – Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Küçük Gelin (Zelal’in Babası) (TV Dizisi)

2013 – Hızır Ekip (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Pertev) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Korkut) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Şefkat Tepe (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Farklı Desenler Sezon (İskender Altın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri 4. Sezon (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 – Görgüsüzler (Muharrem) (TV Dizisi)

2009 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Rıza Elmastaş) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Cennet Mahallesi (Muharrem) (TV Dizisi)

2004 – Beş Kollu Avize(TV Filmi)

2002 – Yalanın Batsın (Tayyar) (TV Dizisi)

2002 – Cabbar (Remzi) (TV Dizisi)

1999 – Sınır (Battal Ağa) (Sinema Filmi)

1996 – Tatlı Kaçıklar ( Davut) (TV Dizisi)

1995 – 2002 – Çiçek Taksi (Kazım Şentabak ) (TV Dizisi)

1993 – Hastane (Dr. Rauf Eşsiz) (TV Dizisi)

1993 – Behlül-i Dana Hz. (Hancıbaşı)TV

1992 – Belkıs Hanımın Konağı (TV Dizisi)

1991 – İbret (Fotoğrafçı)(TV Filmi)

1991 – Köroğlu (Arap Reyhan) (TV Dizisi)

1991 – Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1991 – Itri (TV Dizisi)

1991 – Ana (TV Dizisi)

1991 – Ah Gardaşım (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Kabak Hafız) (TV Dizisi)

1990 – Doyumsuz (Nihat) (Sinema Filmi)

1990 – Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)

1989 – Yaz Gülü (Sinema Filmi)

1989 – Medcezir Manzaraları (Taksici) (Sinema Filmi)

1989 – Bakımsız Tarzan (Veli) (Sinema Filmi)

1988 – Sığıntı (Kapıcı Mustafa) (Sinema Filmi)

1988 – Sevgili Bayan (Sinema Filmi)

1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

1988 – Hüzün Çemberi (Sinema Filmi)

1988 – Ferman (Muhtar) (Sinema Filmi)

1988 – Deniz Yıldızı (Sinema Filmi)

1988 – Cehennemde Tatil (Bebek) (Sinema Filmi)

1987 – Yalnız Efe (TV Dizisi)

1987 – Mesela Muzaffer (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1987 – Karınca Katarı (Celal) (Sinema Filmi)

1987 – Düş Yakamdan Osman (Osmanın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1986 – Yıkılmışım Ben (Sinema Filmi)

1986 – Umutsuzlar (Ahmet) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Tatlı Yaz (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Geceler (Sinema Filmi)

1986 – Suçumuz İnsan Olmak (Sinema Filmi)

1986 – Seni Sevmeyen Ölsün (İlyas) (Sinema Filmi)

1986 – Sen Türkülerini Söyle (Papirüs te İçki İçen Adam) (Sinema Filmi)

1986 – Namus Sözü (Sinema Filmi)

1986 – Küçük Beyzade (Plakçı) (Video)

1986 – Kertenkele (Sinema Filmi)

1986 – Güneşe Köprü (Mahmut) (Sinema Filmi)

1986 – Garip (2) (Ayhan) (Sinema Filmi)

1986 – Eşşek Oğlum ve Ben (Video)

1986 – Bir Günlük Aşk (Sinema Filmi)

1986 – Babamın Namusu (Sinema Filmi)

1986 – Anahtarı Bendedir (Niyazi) (Video)

1985 – Şaban Pabucu Yarım (Müteahhit) (Sinema Filmi)

1985 – Seyyid (Garson Tahir) (Sinema Filmi)

1985 – Melek Yüzlüm (Rıfat) (Sinema Filmi)

1985 – Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Md.Muavini İlyas) (Sinema Filmi)

1985 – Körebe (Komiser) (Sinema Filmi)

1985 – Kurbağalar (Sinema Filmi)

1985 – Amansız Yol (Sabri) (Sinema Filmi)

1985 – 14 Numara (Güneş) (Sinema Filmi)

1984 – Gizli Duygular (Manav) (Sinema Filmi)

Yönetmenlik:

1991 – İbret (1. Yönetmen Yardımcısı) (TV Filmi)

1986 – Seni Sevmeyen Ölsün (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)