Oyuncu Nazlı Masatçı tahliye edildi

Tiyatrocu Nazlı Masatçı dün denetimli serbestlikle tahliye edildi. Masatçı vicdani ret konulu bir etkinlikte sahnelediği Gogol'ün Palto oyunuyla "halkı askerlikten soğutma" suçu işlediği iddiasıyla hakkında açılan davada bir buçuk yıl hapis cezası almıştı. Cezasının onanmasının ardından Masatçı Ocak 2019’da tutuklanmıştı.
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İzmir Yenikapı Sanat Tiyatrosu oyuncusu olan Masatçı dün akşam saatlerinde Ayvalık Kadın Açık Cezaevi’nden tahliye edildi. Masatçı'nın tahliye edilmesini kardeşi Orçun Masatçı sosyal medya hesabından duyurdu.