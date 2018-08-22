Oscar adayı olduktan sonra Ahlat Ağacı'nın salon sayısı azaltıldı

Türkiye'nin Oscar aday adayı olan Ahlat Ağacı filminin gösteriminin devam ettiği beş olan salon sayısı üçe düşürüldü. Salonların en rahat dönemini yaşadığı yaz sezonunda, filmin gösterildiği salon sayısının düşürülmesi dikkat çekti.

Türkiye'nin Oscar aday adayı olan Ahlat Ağacı filminin gösteriminin devam ettiği beş olan salon sayısı üçe düşürüldü. Salonların en rahat dönemini yaşadığı yaz sezonunda, filmin gösterildiği salon sayısının düşürülmesi dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul geçen cuma günü toplanmıştı. Toplantı sonrasında kurul 2019'da 91'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Türk sinemasını temsil etmesi için 12 film arasından Ahlat Ağacı'nı seçmişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 1 Haziran'da gösterime giren Ahlat Ağacı, 46 bin 868 izleyiciyle açıldı.

Film, Oscar aday adayı olduğu açıklanana kadar 231 bin 46 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatı 3 milyon 80 bin 356 TL oldu.

Bütün dünyada bir filmin salon sayısı Oscar adayı olduktan sonra artırılırken, Türkiye'de tam tersi yaşandı. Oscar adayı olduğu günden sonra Ahlat Ağacı'nın beş olan salon sayısı üçe düşürüldü. Üstelik de fazla filmin gösterime girmediği, salonların en rahat dönemini yaşadığı sezonda... Oscar adayı olduktan sonra bırakın salon sayısının artırılmasını, var olan salon sayısı bile korunmadı.

Ahlat Ağacı, Oscar adayı olduğunun açıklanmasından sonra sadece 262 kişi tarafından izlenerek 4 bin 180 TL hasılat elde etti.