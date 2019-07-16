Orhan Aydın serbest: Gericiliği tarihin çöplüğüne gömeceğiz

Dün gece yarısı gözaltına alınan tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bugün ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı. Kendisine tebligat gelmeden ifade için gözaltına alındığını aktaran Aydın, yağmaya, sömürüye, talana ve gericiliğe karşı mücadeleyi sürdüreceğini, nefret, kin ve düşmanlığın sonuna kadar onlara ait olduğunu söyledi.

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gözaltına alınmıştı. Dün gece yarısı gözaltına alınan Orhan Aydın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yazarımız Orhan Aydın, serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını soL'a değerlendirdi: ''2016 yılında adına bizim IŞİD dediğimiz ısrarla, DEAŞ dedikleri Ortadoğu'daki çetelerle ilgili sosyal medya ortamında paylaşım gördüm. Paylaşımın kendisi gazeteci olduğunu iddia eden Esra Elönü’ye aitti. 'İslam'a göre IŞİD komutanıyla evlenmek geçerlidir' dediği paylaşımı 'Alçalıktır, katilleri övmektir' diye paylaştım. Savcı tebligat yollamadan, gıyabında gözaltı karar vermiş, evime bir tebligat gelmedi. Otelin karşısına geldiler, 7.5 saat karakolda kaldım, ifade verdim. Açık biçimiyle, IŞİD gibi doğaya, çevreye, insanlığa düşman bir katil örgüt ile ilgili böyle bir paylaşım yapılıyorsa, bende alçaklıktır, katildir derim, diyorum.

Yağmaya, sömürüye, talana ve gericiliğe karşı mücadele ediyoruz. Nefret, kin ve düşmanlık ona ait sonuna kadar.

Aslolan ülkemin dört bir tarafında başta TKP olmak üzere CHP, ÖDP, HDP'den dostlarım, milletvekilleri, Urla Belediyesi, İzmir Barosu'ndan destek mesajları geldi. Sevindirici olan dayanışmanın her zaman kazanacağıdır .

Yaşamın, 47 yıllık sanat hayatım boyunca sözümü söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Gericiliği tarihin çöplüğüne gömene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.''



