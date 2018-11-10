Onur Akyıl'dan iktidarı sorgulayan yeni öyküler: İmparator ve Köstebek

Şair-yazar Onur Akyıl'ın ikinci öykü kitabı yayımlandı. Yazar, okurlarıyla 17 Kasım Cumartesi günü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda buluşacak, yeni kitabı 'İmparator ve Köstebek'i imzalayacak.

Şair-yazar Onur Akyıl'ın ikinci öykü kitabı "İmparator ve Köstebek" Edebi Şeyler Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

İmparator ve Köstebek, Onur Akyıl’ın ikinci öykü kitabı. Yazarın ilk öykülerini topladığı "Dün Gece Çok Gençtim", ironik olduğu kadar yaşamın ayrıntılarından süzülen trajikomik yanlarını akıcı bir üslupla yansıtan bir ilk kitaptı. "İmparator ve Köstebek" ise çıtayı daha yükselten bir yerden, iktidarı sorgulayan, siyasi ve mizahi yönü daha ağır basan öykülerden oluşuyor. İlk kitaptaki öykülere nazaran daha uzun ve oylumlu öykülerle okurlarını selamlıyor yazar. Sadece bir haz üretimine değil, aynı zamanda politik oluşun keskin yüzlerine zerk edilmiş çarpıcı bir üslup eşlik ediyor öykülere. Kimi zaman alegorik, kimi zaman gerçekçi bir çarpıcılıkta metinler. Olayın içinden, tüm gerçekliğiyle, modern yaşamın kısırlaştırıcı ve trajikomik yönlerine dair keskin bir eleştiri "İmparator ve Köstebek."

Yazar, yeni kitabını ilk olarak 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00-15.00 arasında İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda imzalayacak.

KİMDİR?

1980’de İzmir’de doğdu. 2008’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Dramaturgi Eleştiri Ana Bilim Dalı’ndan “Bernard Marie Koltes Oyunlarında Tematik Bağdaşım” adlı teziyle mezun oldu. Halen aynı okulda yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. 1999’da ilk şiiri yayımlandı. Bu tarihten günümüze birçok dergide şiir, öykü ve eleştiri çalışmaları yayımladı. Şiir ve şiir sorunları üzerine yazılar, şiir incelemeleri yazdı. 2006 Rıfat Ilgaz Jüri Özel Ödülü, 2008 Ergün Günçe Övgüye Değer Ödülü, 2008 Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü, 2013 Nihat Akkaraca Öykü Ödülü, 2014 Necati Cumalı Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan sanatçının Vietnam Mektubu (2008), Unutacak Kimse Yok (2014), Yalnızlık Yengen Olur (2014), Dün Gece Çok Gençtim (2016), İmparator ve Köstebek (2018) adlı kitapları yayımlandı.