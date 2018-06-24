Öğretim üyelerinden konservatuar tepkisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın yer gösterilmeksizin tahliye edilmesine bir tepki de Tüm Öğretim Elemanları Derneği'nden (TÜMÖD) geldi. TBMM Başkanlığı'nın erteleme kararının yetersiz olduğuna dikkat çeken açıklama tahliyenin iptal edilmesini talep etti.

İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın 26 Haziran’da boşaltılması yönünde karar alınmıştı. Karara gelen yoğun tepkilerin ardından bir açıklama yayımlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, tahliyenin "makul bir süre erteleneceğini" duyurmuştu.

Gelişmelere dair bugün bir basın açıklaması yapan Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)-İstanbul Şubesi ise yer göstermeksizin verilen tahliye kararında YÖK’ün görevini suistimal ederek sessiz kaldığını ve yanlış bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

Hukuka aykırı olarak tanımlanan kararı kınadıklarını belirten TÜMÖD, konservatuar ve üniversitenin yanında olacaklarını ilan etti. Kararın iptalinin talep edildiği açıklamada “MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı’na sahip çıkmaya ve hukuksuzluğu püskürtmeye ivedilikle davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.