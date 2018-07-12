Yunanistan’daki Olympia Antik Kenti’nde, antik yazar Homeros’a atfedilen Odysseia destanının dizelerini içeren 1800 yıllık tablet bulundu.

Homeros’un Odysseia destanından 13 dizeyi içeren kil tablet Yunanistan’da bulundu.

Arkeologlar, Yunanistan’ın güneyindeki Olympia antik kentinde, ünlü Odysseia destanının 13 dizesinin kazındığı bir tablet ortaya çıkardı. Söz konusu dizeler, bu epik şiirin bilinen en eski kaydı olabilir.

Arkeofili'nin haberine göre, kil plakanın, Roma dönemine, MS 3. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor. Yani bu tabletin yazılmasından önce, yüzlerce yıl boyunca sözlü bir gelenek içinde nesilden nesile aktarılmıştı.

Tabletin kesin tarihi hâlâ doğrulanmadı, ancak keşif “büyük bir arkeolojik, epigrafik, edebi ve tarihi keşif” olarak yorumlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Eğer bu tarih doğrulanırsa, tablet, Homeros’un eserinin Yunanistan’da keşfedilen en eski yazılı kaydı olabilir.” diyor.

Kil tabletteki yazıt, 14 numaralı bölümden alınmış ve Ulysses’in anavatanı Ithaca adasına dönmesi anlatılıyor.