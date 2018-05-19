Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı ayakta alkışlandı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı yeni filmi Ahlat Ağacı dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bu yılki Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde son olarak Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı gösterildi.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu eden film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklıyor. Murat Cemcir‘in başrolde yer alan filmde Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu eşlik ediyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Ceylan’ın Uzak, İklimler, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da ve Kış Uykusu filmleriyle Cannes’da ödülleri bulunuyor.

VİZYON TARİHİ

Dünya prömiyerini Cannes’da yapan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi muhtemelen filmin festival yolculuğuna göre şekillenecek. Fransa’daki hakları Memento Films tarafından alınan filmin Fransa’da 15 Ağustos’ta vizyona girmesi bekleniyor. Cannes’dan gelecek tepkilere göre filmin ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar adaylığı da düşünülerek bu tarihin seçildiği tahmin ediliyor.