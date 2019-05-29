Nihat Behram: Direniş ruhu yasak tanımaz

İbrahim Kaypakkaya'nın hayatını konu alan 'Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit' adlı kitabı 30 yılın ardından yeniden yasaklanan Nihat Behram 'Kitabıma uygulanan yasak katmerli faşizmdir. Direniş ruhu yasak tanımaz. Kitabın konusu direniş. O ruhu faşizme yem etmem' dedi.

İbrahim Kaypakkaya’nın hayatını konu alan, yazar-şair Nihat Behram tarafından kaleme alınan ‘Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit’ isimli kitabın 30 yılın ardından tekrar yasaklanmasının Meclis gündemine taşınmasıyla ilgili görüşlerini kitabın sahibi Nihat Behram’a sorduk.

Behram, kitabın öyküsünü ve yeniden yasaklanmasını soL’a şöyle anlattı:

"1977'de ilk yayımlandığında yasaklanmıştı. Adı 17 yıl adliye koridorlarında çınladı.

Konusu İBO; canı pahasına direnmiş, teslim olmamış bir devrimcinin hayatını anlatan kitabın yasağına mı teslim olacaktık? Direndik.

Yasaklı yıllarında, 1988'de, yiğit bir yayıncı Ünsal Öztürk kitabı 'İşkencede Ölümün Güncesi' adıyla bastı. Kitabın basımı süresinde ise polis matbaayı bastı. 15 bin kitabıma el konuldu, imha edildi. Ünsal işkence gördü. Hakkımızdaki davalar katmerlendi. 7 yıl daha mahkemeleri sürdü.

Kitabın Almancası 'İn der Türkei Verboten' (Türkiye’de yasak) mührüyle yayınlandı.

O süreçte AİHM’e gidildi. AİHM Türkiye’yi mahkum etti.

Türkiye’de süren mahkemeleri ise 17 yıl sonunda DGM’de beraat etti. Kitabımızı (bütün bu yargılanma sürecinin 'hikayesi' ve beraat kararlarını da ekleyerek) tekrar yayınladık.

Bu yayınından 30 yıl sonra yine yasaklandı, bu yasak geldi.

Mersin’de bir gencin evine yapılan aramada polis kitaba “suç delili” diye el koyuyor. Savcı “suç delili” diye iddianamesine alıyor, mahkeme “suç” diye yasaklıyor. Burada tek suçsuz kitap ve o genç. Suç işleyenlerse Polis, Savcı ve Yargıç.

Bu yargılama sonunda evinde kitabım bulunan genç beraat etti. Fakat kitap üstündeki yasak kaldırılmadı. O kararı veren mahkeme de ortada yok. Lağvedilmiş. Bir üst mahkemeye başvurduk. Başvurumuz işleme alınmadı, reddedildi. 'Ortada bir suç varsa suçu işleyen benim, benim hakkımda dava açılsın' dedim. Açmadılar. Açsalar, daha önce yargılanıp beraat ettiğim ortaya çıkacak....

Kısacası zulüm İbo’nun yakasını bırakmıyor ama biz de zalimliğin yakasını bırakacak değiliz. Kitabıma uygulanan yasak katmerli faşizmdir. Direniş ruhu yasak tanımaz. Kitabın konusu direniş. O ruhu faşizme yem etmem. Direnecek ve kazanacağız, çünkü haklıyız.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya’nın bu konuda Meclis'e verdiği soru önergesi, kitabımızın özgürlüğü yolundaki mücadelenin onurlu bir parçası olmuştur."