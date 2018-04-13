NHKM'lerde bu hafta sonu...

İstanbul, Ankara ve Adana'daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri'nde 14-15 Nisan Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlikler...

İstanbul, Ankara ve Adana'daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri'nde 14-15 Nisan Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:

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İSTANBUL

14 Nisan Cumartesi saat 13.00: Kent Keşifleri - Pera gezisi

14 Nisan Cumartesi saat 17.00: Venezuela: Karanlık Dava (Belgesel gösterimi)

ANKARA

14 Nisan Cumartesi saat 14.00: Şekerde Oynanan Oyunlar Çocukları Nasıl Etkiliyor?

15 Nisan Pazar saat 14.00: Çocuk Aklı Özgür Kalsın (Panel)

ADANA

14 Nisan Cumartesi saat 13.00: Çocuk Etkinliği (Stop Motion Film Yapımı Atölyesi)