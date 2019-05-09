NHKM'den Taranta Babu yasağı hakkında açıklama: Nâzım Hikmet’e yasaksız yasak!

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Oyun Sandalı tiyatro ekibinin "Taranta Babu" oyununa Amasya Belediyesinin getirdiği yasak hakkında bir açıklama yayınlandı.

MHP'li Amasya Belediyesi, oyuna için tahsis edilen salonu oyunun "politik" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

NHKM'nin açıklaması şöyle:

Nâzım Hikmet’e yasaksız yasak!

Oyun Sandalı tiyatro ekibinin Nâzım Hikmet’in eserinden sahneye uyarladığı ve iki sezondur İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde, 50’nin üzerinde gösterimiyle seyirciyle buluşan Taranta Babu adlı oyuna Amasya Belediyesi’nden gülünç bir gerekçeyle engelleme geldi.

MHP’li Belediye Başkanı önce salon tahsisi için onay verdiği oyunu ertesi gün “politik” olduğu gerekçesi ile salon tahsisini iptal ederek fiilen Amasya halkına yasakladı.

Nâzım Hikmet, yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de kavga etmeye devam ediyor! Düzenin anti-komünist histerileri palazlanıyor ve büyük bir korkuyla, Nâzım’ın halkla buluşmasını engellemek için halka ait olan salonun kapılarını kapatarak yasaksız bir yasağın arkasına sığınıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, tekelleri, halk düşmanı sansürcüleri ve yobazları üreten bu düzenle kavgalıdır. Bu kavga hürriyet kavgasıdır ve ancak emekçilerle sanatçıların kol kola örgütlülüğü ve mücadelesi ile kazanılabilir. Bu, aynı zamanda, komünist Nâzım’ın yol arkadaşlarına ve tüm sanatçı dostlarımıza bir çağrıdır.

Şimdi, Nâzım Hikmet’in mücadelesini, sosyalizm mücadelesini örgütlenerek, Nâzım’a ve onun temsil ettiği tüm değerlere sahip çıkarak yükseltme zamanıdır!