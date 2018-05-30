NHKM’den seçim çağrısı: Karanlığa karşı bu davet bizim

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bir açıklama yaparak tüm aydın ve sanatçıları ülkenin içinden geçtiği karanlığı yırtmak için tek gerçek alternatife, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun komünist 'bağımsız' adaylarına destek vermeye çağırdı. Açıklamada 'AKP kapitalist sömürünün ve ona içkin eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, haksızlıkların en uç noktaya taşınmasıdır. Bu uç noktanın törpülenmesiyle yetinmenin herhangi bir anlamı yoktur. Bu düzen değişmelidir!' denildi.

24 Haziran seçimleriyle ilgili bir çağrı yayımlayan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, seçimlere katılma hakkı keyfi bir tasarrufla gasp edilen TKP’nin, milletvekili seçimlerine on yedi seçim bölgesinde Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız adaylarıyla katıldığını hatırlattı.

Seçimlerde komünist “bağımsız” adayları desteklediğini duyuran NHKM’den yapılan açıklamada, AKP’nin ne iktidara geldiğinde, ne ülke tarihindeki bütün kazanımları sildiği ve cumhuriyeti yıktığı karşı-devrimci düzenlemeleri yaparken, ne de son yıllarda her tür hukuksuzluğa yaslanarak varlığını sürdürürken kendisine ait bir birikimden hareket ettiğine işaret edildi. AKP’nin emperyalizmin ve sermaye egemenliğinin ortak prodüksiyonundan başka bir şey olmadığının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi: